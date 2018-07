Santos afasta Ganso, Neymar, André e Madson de jogo

Dorival Júnior havia acertado a apresentação dos jogadores para as 23 horas de quinta-feira. Os jogadores apareceram apenas às 3 horas da madrugada e despertaram a ira do treinador. Na entrevista coletiva desta sexta-feira, o técnico aparentava cansaço, pois ficou esperando pelos atletas, e disse que tinha problemas internos para resolver.

Por conta do ocorrido, o treinador não definiu a escalação do Santos para a partida em Goiânia. Paulo Henrique Ganso, André, Neymar e Madson também receberão uma multa e terão de treinar no fim de semana como castigo.

Finalista da Copa do Brasil, o Santos não teve um bom início de Brasileirão e empatou os dois primeiros jogos. Dorival pretendia escalar força máxima no Serra Dourada para conseguir a vitória e não ficar muito atrás dos líderes.