Santos afirma que não está negociando com Ronaldinho Gaúcho

O Santos publicou uma breve nota em seu site oficial, na tarde desta terça-feira, para negar que o clube esteja negociando a contratação de Ronaldinho Gaúcho. O craque, que rescindiu o seu contrato com o Atlético Mineiro no final do mês passado, teria sido oferecido ao time da Vila Belmiro, mas Odílio Rodrigues, presidente santista, assegurou que não há tratativas em curso com representantes do atleta.

"Desde a chegada do Robinho ao Santos, surgiram na imprensa e no clube muitas especulações sobre o jogador Ronaldinho Gaúcho. Porém, não existe nenhuma negociação com representantes do jogador", afirmou o dirigente, por meio do curtíssimo comunicado emitido pelo site do clube.

Odílio falou sobre Ronaldinho quatro dias depois de Robinho ter sido oficialmente apresentado como reforço. Ex-companheiro de seleção brasileira do astro gaúcho, Robinho iniciou no último domingo a sua terceira passagem pelo Santos. Emprestado pelo Milan por um ano, o atacante estreou no último domingo na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em clássico disputado na Vila Belmiro.

Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, também já negou que tenha iniciado negociações com o Santos, apesar dos rumores de que ele teria oferecido o atleta para atuar na Vila Belmiro com um contrato nos mesmos moldes do firmado com Robinho. O atacante foi cedido sem custo pelo Milan, sendo que o atleta aceitou reduzir o seu salário inicialmente pedido para poder voltar a vestir a camisa santista. Porém, terá direito a bônus previstos em caso de conquistas de títulos, vendas de camisas e possíveis fatias de rendas alcançadas em bilheterias nos jogos da equipe.

A vinda de Robinho também já começou a alavancar novas rendas com patrocínios ao Santos, que com a chegada de Ronaldinho poderia aumentar ainda mais as receitas desta ordem. Entretanto, o clube nega oficialmente, pelo menos até agora, qualquer interesse na contratação do craque pentacampeão mundial com a seleção em 2002.