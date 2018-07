Santos aguarda aval da CBF, mas só Lucas Lima deve jogar no Sul

Os dois estiveram na vitória da seleção brasileira sobre a Venezuela, nesta terça, em Fortaleza, por 3 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. "Eles viajarão. Está definido. Vão com a delegação. Mas ainda não temos uma posição do que possa vir a acontecer (em termos jurídicos)", afirmou o técnico Dorival Junior, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Na avaliação do treinador, Lucas Lima tem mais chances de ser escalado; Ricardo Oliveira está praticamente descartado por questões físicas. "Fisicamente, Ricardo Oliveira preocupa. Lucas Lima, não. Se acontecer a liberação, Lucas joga. Ricardo é outra situação", afirmou o treinador.

É importante destacar que Ricardo Oliveira entrou jogando como titular no jogo contra a Venezuela e só foi substituído no final do segundo tempo, enquanto Lucas Lima foi colocado em campo por Dunga na etapa final do confronto da seleção.

Além da dúvida sobre a escalação dos selecionáveis, o Santos tem vários desfalques por questões médicas. O zagueiro Gustavo Henrique ainda não está totalmente recuperado de desgaste muscular e será substituído por Werley; Victor Ferraz, diagnosticado com lombalgia aguda, está fora. Seu substituto será Zeca, que jogará pelo lado direito da defesa. O ataque deverá ser formado por Neto Berola, Leandro e Gabriel, este último de volta ao Santos após ter defendido a seleção brasileira olímpica em dois amistosos realizados na Arena Amazônia, em Manaus.