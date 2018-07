Santos aguarda fim de contratos para anunciar reforços

"Temos como política somente conversar com atletas que estão terminando o contrato com seus clubes", afirmou o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues. Essa posição também reflete a escolha santista por negociar jogadores sem custo, estratégia que reflete o pouco dinheiro disponível para fazer contratações - o orçamento prevê um déficit de R$ 15,2 milhões para 2013.

Os dirigentes santistas preferem fazer segredo antes de falar em nomes de jogadores pretendidos. Nos últimos dias, inclusive, eles têm evitado o contato com a imprensa. Dos prováveis reforços, o primeiro deve ser o volante Renê Junior, da Ponte Preta, que se encaixa justamente no perfil que o Santos procura: acaba de terminar o vínculo com o clube de Campinas e está livre. Também podem acertar o lateral Guilherme Santos, do Figueirense, e o meia Cicero, do São Paulo. Todos eles são agenciados pelo mesmo empresário, Eduardo Uram.