Santos aguarda posição do Fla para contratar Alex Silva O Santos corre contra o tempo para decidir se vai contratar ou desistir do zagueiro Alex Silva, que afastado no Flamengo. Depois de acertar as bases salariais com o jogador - R$ 200 mil por mês -, a direção santista tentou concluir as negociações com o clube da Gávea, mas esbarrou num fato novo: a chegada do técnico Joel Santana para substituir o demitido Vanderlei Luxemburgo.