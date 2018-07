Santos ainda espera resposta do Napoli por Vargas

A ideia é trazer Vargas por empréstimo pelo período de um ano e meio. Na última semana dois representantes do Santos estiveram na Itália e deixaram a proposta com o Napoli. O São Paulo também participa da mesma negociação, além de um time inglês, um alemão e de uma equipe da Ucrânia.

Pesa a favor do Santos nessa disputa a proximidade criada com o Napoli no meio do ano durante a ida do goleiro Rafael para o clube italiano. A transferência do jogador, aliás, pode ser usada para trazer Vargas. Algumas parcelas do pagamento da negociação do goleiro podem ser abatidas para o clube da Vila Belmiro pode fechar com o chileno.