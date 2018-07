Santos anuncia a contratação de Aranha, ex-Atlético-MG

A diretoria do Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Aranha, que defendia o Atlético Mineiro. O clube paulista adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e assinou contrato até dezembro de 2012, com opção de renovação por mais um ano.

Trata-se do terceiro reforço do Santos para a temporada 2011, na qual disputará a Copa Libertadores. Antes, o time acertara com o meio-campistas Elano, que estava no Galatasaray, da Turquia, e Victor Hugo, ex-Santa Cruz.

Com poucas chances no Atlético, no final do Brasileirão, Aranha comemorou o acordo com o Santos. "Fui muito bem recebido e estou muito feliz por ter vindo para o Santos. Estou muito satisfeito e espero retribuir com um bom futebol. Eu tinha uma predisposição de vir para aqui, já que meu contrato com o Atlético termina neste final de ano. Além disso, já vim jogar muitas vezes aqui na Vila, com a Ponte Preta e o Atlético, e adoro este ambiente", disse goleiro.

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Aranha, de 30 anos, se destacou em 2008, quando foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista. No mesmo ano se transferiu para o Atlético, onde chegou a ser titular, mas acabou perdendo espaço na equipe nos últimos meses.