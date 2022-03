Santos anuncia a contratação do zagueiro Maicon, ex-São Paulo, de 33 anos

O zagueiro Maicon, de 33 anos, foi oficializado como reforço do Santos para a temporada. O defensor, que estava no Cruzeiro, assinou contrato por duas temporadas nesta terça-feira e se junta ao time imediatamente. Ele já havia feito exames médicos no clube.

"É uma e emoção muito grande. Não consigo nem descrever o que estou sentindo agora. Estou realizando o sonho do meu pai, de vestir a camisa do Santos. É um time que cresci vendo jogar. A gente esperou tanto por esse momento... Desde pequeno meu pai sempre falava que o sonho dele era ver um dos filhos jogando no Santos, que é o time do coração dele. E não tem orgulho maior do que poder realizar esse sonho", disse Maicon, que esteve acompanhado do pai Maurides Roque, que ficou bastante emocionado na apresentação.

Maicon é a quinta contratação do Santos para a temporada 2022. A diretoria já havia acertado com o o zagueiro Eduardo Bauermann, o lateral-direito Auro, o meia Bruno Oliveira e o meia-atacante Ricardo Goulart. O time perdeu seu principal jogador para o Flamengo, Marinho.

O novo jogador santista foi elogiado pelo técnico Fabián Bustos e traz mais bagagem ao setor defensivo do time. "Analisamos e vimos que ele é importante, com bons antecedentes. Vai nos ajudar a competir melhor e irá trabalhar por uma vaga junto aos zagueiros que já temos no nosso elenco", explicou o treinador, que fará sua estreia no comando do clube neste terça, contra o Fluminiense-PI, pela Copa do Brasil.

Maicon começou sua carreira em 2007 no Cruzeiro e se transferiu para Portugal, onde atuou pelo Nacional da Madeira e Porto. Foi na equipe azul e branca que teve grande destaque, conquistando nove troféus. Também passou por Galatasaray, da Turquia, Al Nassr, da Arábia Saudita, e São Paulo. Sua estreia ainda não está confirmada.