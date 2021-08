Santos anuncia a contratação do goleiro Jandrei: 'Feliz demais por estar aqui'

O goleiro Jandrei é mais um reforço do Santos para a sequência da temporada. Aos 28 anos, o atleta atuou pelo Athletico-PR na última temporada, sendo emprestado pelo Genoa. Após acertar a sua rescisão com a equipe da Itália, ele esteve na Vila Belmiro com o presidente Andres Rueda nesta quarta-feira e assinou com o clube da Baixada Santista até o final do Campeonato Paulista de 2022.

"Foi tudo bem rápido. Assim que recebi a proposta já falei para os meus empresários que tinha interesse de ir trabalhar no clube. E acabou dando tudo muito certo. Estou feliz demais por estar aqui vestindo a camisa desse gigante do futebol que é o Santos", disse o novo reforço, em declarações para o site oficial do time alvinegro.

Andres Rueda voltou a destacar que o Santos vem fazendo contratações pontuais, dentro da realidade financeira. "O Jandrei, sem dúvida, ajudará muito, por sua experiência e sua qualidade técnica, inclusive no exterior. Sem bem-vindo", falou.

Natural de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Jandrei atuou pela base do Internacional, mas começou a carreira no Novo Hamburgo-RS. Após uma passagem pelo Atlético Tubarão-SC, o goleiro chegou na Chapecoense em 2017, onde foi destaque e chamou a atenção do Genoa. Após ser contratado pelo clube italiano em 2019, foi emprestado para o Athletico-PR em 2020.

No Santos, Jandrei será companheiro de posição de João Paulo, John, Diógenes e Paulo Mazoti. O novo reforço elogiou os goleiros do clube alvinegro e acredita em uma disputa sadia pela titularidade na meta.

"Eu acho que, quanto mais jogadores qualificados o professor tiver à disposição, é melhor. É bom para o clube e para os atletas. Venho para somar e agregar valores na equipe. Vai ser uma disputa sadia por espaço, cada um buscando o seu. Vou tentar ao máximo ajudar o João, que está numa excelente fase, e também o John, que estava muito bem, mas infelizmente teve a lesão. Vamos trabalhar bastante para buscar as ambições do clube no ano", ressaltou o arqueiro.

Jandrei já esteve no CT Rei Pelé, em Santos, na terça-feira, e conversou com o técnico Fernando Diniz. Para o goleiro, a possibilidade de trabalhar com o comandante foi um dos fatores que fez ele aceitar a proposta do Santos.

"Conheço o Diniz de ver pela TV e em jogos que atuei contra. Sabemos que é um treinador muito intenso e que cobra muito em campo. E a presença dele aqui também me ajudou a aceitar a proposta. Ele tem um estilo que conta com o goleiro jogando com os pés, que é uma das minhas características. Ter prazer em jogar futebol, ter prazer em ficar com a bola e buscar o gol adversário partindo desde o goleiro, e não ao acaso com chutão. Então, acredito que vai ser bem prazeroso trabalhar com ele", concluiu.