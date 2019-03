Santos anuncia a contratação do lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo

O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo e que estava no Porto, de Portugal, é o novo reforço do Santos para a temporada. O defensor de 22 anos ficará à disposição do técnico Jorge Sampaoli até o fim de 2019 por empréstimo.

Com boas atuações em 2015, Jorge, revelado nas categorias de base do Flamengo, foi vendido para o Monaco, que atua no Campeonato Francês. Dois anos depois, quando chegou a ser convocado para a seleção brasileira, o lateral foi jogar no Porto por empréstimo.

Jorge é o sétimo reforço do Santos nesta temporada. O meia-atacante Yeferson Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Everson, o meia Christian Cueva, o volante Jean Lucas e o também lateral-esquerdo Felipe Jonatan foram os demais contratados.

Como as inscrições para o Campeonato Paulista já se encerraram, Jorge só poderá ser utilizado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.