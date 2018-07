Santos anuncia contratação do atacante Leandro Damião

SANTOS - Alguns minutos depois de confirmar oficialmente a assinatura do contrato de 1 ano com o técnico Oswaldo de Oliveira, o Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Leandro Damião. O clube contou com a ajuda de investidores para tirar o jogador do Inter por cerca de R$ 41 milhões e fechou um vínculo de cinco temporadas como o novo reforço.

Foi o fundo de investimentos Doyen Sports, representado no Brasil pelo empresário Renato Duprat, que bancou a contratação de Leandro Damião na semana passada e colocou o jogador no Santos. Para sacramentar o negócio, os presidentes dos dois clubes, o santista Odílio Rodrigues e o colorado Giovanni Luigi, se reuniram nesta segunda-feira em Porto Alegre.

Aos 24 anos, Leandro Damião passou por clubes do interior catarinense até chegar ao Inter em 2009, quando despontou nacionalmente. Artilheiro, logo conquistou a torcida do clube gaúcho, onde disputou um total de 190 jogos e marcou 90 gols. Nos últimos tempos, porém, não vinha mantendo a boa performance de antes, sofrendo com seguidas contusões.

Foi uma lesão muscular, inclusive, que impediu Leandro Damião de disputar a Copa das Confederações, em junho, no Brasil. Ele foi cortado da competição pouco antes da estreia e não pôde participar da conquista do título. Além disso, perdeu espaço no grupo do técnico Luiz Felipe Scolari. Mas o garoto já coleciona 17 convocações para a seleção brasileira.

Leandro Damião chegou a atrair o interesse do futebol europeu no passado, mas o Inter sempre se negou a vendê-lo. Agora, porém, o clube gaúcho aceitou negociar, porque está passando por uma reformulação no elenco e o atacante deixou de ser uma peça essencial. Aí, o Santos aproveitou a situação e, com a ajuda dos investidores, fechou a contratação do reforço.

No Santos, Leandro Damião chega para ser o titular absoluto do ataque, assumindo o posto de artilheiro do time, que estava vago desde a venda de Neymar para o Barcelona no final do primeiro semestre. E a diretoria santista ainda está atrás de outros reforços. O atacante chileno Vargas, emprestado pelo Napoli ao Grêmio, é um dos que podem chegar para 2014.