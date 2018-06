Santos anuncia contrato de patrocínio para o número da camisa até 2020

O Santos apresentou nesta sexta-feira mais um patrocinador para o seu uniforme. Em evento realizado na Vila Belmiro, a direção do clube apresentou a Orthopride, empresa especializada em ortodontia, com a marca passando a ser estampada dentro do número da camisa do time.

+ Lesão deve afastar atacante que disputou todos os jogos do Santos em 2018

+ Santos registra prejuízo de quase R$ 30 mil nos últimos dois jogos como mandante

"O acordo com a Orthopride tem validade até o fim de 2020, algo celebrado pelo departamento de marketing do Santos. "O patrocínio é até dezembro de 2020, algo raro no futebol brasileiro", afirmou Marcelo Frazão, diretor de marketing do Santos. "Isso permite o aprimoramento da parceria, como a plataforma Santos pode ser utilizada pela empresa", acrescentou o dirigente.

Os valores financeiros no contrato de patrocínio do Santos não foram revelados pela direção da equipe e pela Orthopride. Mas o acordo também é válido para as divisões de base e o time de futebol feminino do clube. Por isso, a apresentação do acordo contou com as presenças do atacante Rodrygo, de Gustavo Cipriano, zagueiro do sub-17 e que recentemente assinou o seu primeiro contrato profissional, além da técnica Emily Lima, que dirige o time feminino, e da atacante Rosana.

Além da remuneração pelo patrocínio, a Orthopride também fornecerá tratamento ortodôntico para todos os atletas do Santos. "Outro fator importante é que abrange as divisões de base, a joia do clube, e as Sereias da Vila. Não só com patrocínio, mas também com fornecimento de tratamento dentário", explicou Frazão.

O acordo com a Orthopride é mais um anunciado pelo Santos neste mês. O clube recentemente renovou o contrato de patrocínio master com a Caixa, além de ter fechado com a Philco para estampar a sua marca na parte de cima das costas da camisa.

A Britania ainda fechou um acordo pontual, para o mês de maio, para a omoplata da camisa. Além disso, o Santos, que tem os seus uniformes produzidos pela Umbro, possui um acordo desde 2017 com a Algar para a barra da camisa.