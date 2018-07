Santos anuncia Felipe Faro como o novo superintendente de esportes

SANTOS - A diretoria do Santos acertou a contratação de Felipe Faro para ser o novo superintendente de esportes do clube. O anúncio foi feito no sábado, antes da partida contra o Mirassol, pelo Paulistão. O novo dirigente deve ser apresentado ao jogadores no início desta semana no CT Rei Pelé.

Faro chega para ocupar um cargo criado no início do ano pelo presidente do Santos, Luís Álvaro Ribeiro. Embora seja responsável pelo esporte em um todo, a prioridade será o futebol do clube, que atualmente estava sob o comando do gerente de futebol, Nei Pandolfo, que passará a ser subordinado a ele.

Apenas o presidente e o vice Odílio Rodrigues estarão hierarquicamente acima de Faro. O novo homem forte do futebol santista tem longa experiência no mercado da bola. Ele trabalhou por 14 anos na empresa de marketing esportivo Traffic e ajudou a gerir os clubes pertencentes à empresa, casos do Desportivo Brasil e do Estoril, de Portugal.

O Santos acertou também a contratação de Henrique Leopoldo Schlithler Neto como superintendente administrativo.