Santos anuncia lateral Pará e zagueiro Luan Peres para restante do Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Santos contratou dois reforços para o restante da competição nacional. Ex-Flamengo, o lateral-direito Pará retorna à equipe santista após sete anos, enquanto que o zagueiro Luan Peres chega por empréstimo do Brugge, da Bélgica. Ambos assinaram contrato até o final de 2020.

Os atletas, porém, ainda não estão à disposição para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 11 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Por outro lado, Pará e Luan Peres já treinaram com os novos companheiros no CT Rei Pelé, neste sábado.

Pará, de 33 anos, volta ao clube santista sem custos. O lateral-direito perdeu espaço no Flamengo após a contratação de Rafinha e rescindiu com a agremiação carioca. O nome do jogador teria sido aprovado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. Suspenso, ele não estará no banco de reservas do Santos para o jogo contra o Goiás.

O time alvinegro buscava uma peça de reposição para o capitão Victor Ferraz, único jogador da posição no elenco principal. Cria da base, Matheus Ribeiro vem treinando afastado do grupo e está liberado para ser negociado. Pará deve ser uma "sombra" para Ferraz, mas pode ganhar tempo de jogo com o rodízio santista.

Além do Flamengo, Pará também defendeu o Grêmio e o Santo André, que o revelou. Ele defendeu o Santos de 2008 a 2012 e conquistou cinco títulos com o clube alvinegro: Copa Libertadores (2011), Copa do Brasil (2010) e Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012).

Já Luan Peres fará a sua estreia pelo time alvinegro. O zagueiro de 25 anos foi revelado pela Portuguesa e teve passagens por Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense. Em junho de 2018, foi vendido ao Brugge, pelo qual jogou até agora. O clube belga, aliás, negou duas propostas do Grêmio pelo defensor.

Emprestado pelo Brugge, o reforço chega com opção de compra ao final do contrato. O valor, porém, não foi divulgado. Em entrevista à Santos TV, o zagueiro já deu suas primeiras palavras como jogador santista.

"(Estou) Muito feliz. Foi tudo muito rápido. Até o último dia da janela eu não estava esperando. Lá na Bélgica são cinco horas a mais. Fui dormir para não criar expectativas e não me frustrar caso não desse certo. Sem sombra de dúvidas o Santos é o maior clube que eles conhecem. Todo mundo respeita. É o clube mais respeitado e mais conhecido entre os europeus", disse Luan Peres.

O novo contratado também rasgou elogios ao técnico argentino. "Sampaoli é um grande treinador, líder do Brasileirão. Feliz de um treinador desse nível ter interesse na minha contratação. Sou um zagueiro canhoto, jogo pela esquerda. Posso jogar aberto de lateral, também. É uma função que, quando precisa, eu posso fazer muito bem", completou.

O beque chega para um setor que preocupa o comandante santista, já que a equipe pode perder Lucas Veríssimo, cotado para sair há algum tempo. E outra cria da base pode estar de saída: Gustavo Henrique, também zagueiro, tem negociação complicada para renovar.

Além de Pará e Luan Peres, o Santos contratou mais 12 reforços para a temporada: o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais-esquerdos Jorge e Felipe Jonatan, os volantes Jobson e Jean Lucas (que já saiu para o Lyon), os meias Cueva e Evandro e os atacantes Soteldo, Marinho e Uribe.