Santos anuncia mais de 36 mil ingressos vendidos para clássico com Corinthians

A torcida do Santos promete fazer bonito no clássico contra o Corinthians, neste domingo, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela nona rodada do Paulistão. Menos de um dia antes do duelo, os torcedores já esgotaram quatro setores do local - arquibancadas amarela e verde, cadeira laranja e tobogã - e o Santos informou, no início da noite deste sábado, que restam apenas 2.500 dos 39 mil ingressos colocados à venda.

O preço da entrada varia entre R$ 10 e R$ 100. Os ingressos podem ser adquiridos no portal Sócio Rei, nas bilheterias da Vila Belmiro e do Pacaembu, além de outros pontos de venda nas cidades de Santos, São Vicente e São Paulo.

Com relação ao duelo, o técnico Jair Ventura levou o elenco neste sábado para treinar no Pacaembu, palco da partida deste domingo, e fechou a atividade para a imprensa, fazendo mistério quanto à escalação que mandará a campo. Certo é que o treinador terá dois problemas para administrar no clássico. O primeiro é encontrar um substituto para o atacante Gabriel, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As opções são Arthur Gomes, que atuaria pelo lado e, assim, Sasha seria deslocado para ser a referência ofensiva, e Rodrigão, centroavante de ofício.

A outra questão é o desgaste por causa da semana com viagem a Cuzco, no Peru. Por isso, Matheus Jesus pode ser escalado no lugar do veterano Renato e Vitor Bueno pode ganhar a vaga de Vecchio na armação de jogo. Assim, Jair deve escalar o Santos com: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Renato (Matheus Jesus), Vecchio, Arthur Gomes e Copete; Eduardo Sasha.

Victor Ferraz, com uma luxação no ombro direito, Bruno Henrique, com lesões no olho direito, e Yuri, que tem uma fratura em um dedo do pé, seguem fora de combate. O lateral-esquerdo Dodô, quarto reforço santista para a temporada, ainda não estará à disposição de Jair. O jogador ficou em Santos e não está na lista dos relacionados para o clássico, que não é divulgada a pedido do treinador.