Santos anuncia manutenção de ingressos a preços populares no Campeonato Paulista

O primeiro jogo do Santos na Vila Belmiro será no sábado, dia 29, diante do Botafogo, pela segunda rodada do Paulistão. Para contar com o apoio maciço de seu torcedor, a direção do clube anunciou neste domingo a manutenção dos preços populares dos ingressos.

"Mais uma vez, o clube manterá preços populares na maior parte do estádio, incentivando a torcida a comparecer, prestigiar e apoiar o time nesse início de temporada", afirmou o Santos, que terá entradas entre R$ 40 e R$ 80, sem contar o benefício da meia entrada.

Os preços dos bilhetes inteiros vão ser mantidos a partir de R$ 40, com a possibilidade da meia entrada a R$ 20 para quem dispõe do desconto para arquibancada, geral e cadeiras cativas. Cadeira térrea e cadeira social saem entre R$ 50 e R$ 60 e o ingresso mais caro é o de camarotes e das cadeiras cobertas do setor Dom Pedro a R$ 80.

"O Santos FC informa que a venda de ingressos para Santos FC x Botafogo, o primeiro jogo da temporada 2022 na Vila Belmiro, começará nesta segunda-feira, dia 24. A partida válida pela segunda rodada do Paulistão será realizada no sábado, dia 29, às 11 horas", anunciou o Santos.

O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a covid-19.

"A venda dos ingressos será somente online, pessoal e intransferível, sendo que o cadastro no momento da compra deverá ser feito com o mesmo nome e CPF do torcedor que irá ao jogo."