Santos anuncia meia Evandro, ex-Palmeiras e que estava no Hull City

Evandro se tornou o 11º reforço da equipe do Santos na temporada de 2019. A diretoria do clube anunciou a contratação, nesta segunda-feira, e o meia de 32 anos esteve no CT Rei Pelé, onde foi submetido a exames médicos e assinou contrato de um ano, até 30 de junho de 2020.

Evandro começou a carreira no Athletico-PR e passou por Goiás, Palmeiras, Desportivo Brasil, Atlético-MG, Vitória, Figueirense, Estrela Vermelha (Sérvia), Estoril e Porto (ambos de Portugal), além do Hull City, 13º colocado na última temporada da segunda divisão da Inglaterra. O brasileiro participou de 23 jogos e fez três gols.

O técnico Jorge Sampaoli não indicou o atleta, mas aprovou a contratação do jogador, cujo salário será o único custo para o clube santista. O contrato de Evandro com o Hull chegou ao fim no domingo.

A diretoria do Santos ainda procura mais um reforço para substituir Jean Lucas, que estava no clube por empréstimo, junto ao Flamengo, mas foi negociado pela equipe carioca com o francês Lyon.

Os demais contratados pelo Santos este ano são: o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais-esquerdos Jorge e Felipe Jonatan, os volantes Jobson e Jean Lucas (que já deixou o clube), o meia Cueva e os atacantes Soteldo, Marinho e Uribe.