Santos anuncia novo patrocinador para as próximas duas temporadas

SANTOS - O Santos confirmou nesta segunda-feira que assinou com a Corr Plastik, empresa de tubos e conexões, um contrato de patrocínio para as próximas duas temporadas. A marca estreia no uniforme do clube já na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, e aparecerá na barra traseira da camisa e também no calção utilizado pelos jogadores.

"A empresa quer patrocinar o Santos como parte de suas ações para ganhar visibilidade na área do varejo", disse o gerente de marketing do clube, Armênio Neto, que promete mais confirmações de contratos nos próximos dias. Os atuais anunciantes são o banco BMG, a Netshoes, CSU, Seara e Marabraz.

O acordo com a Corr Plastik renderá ao time R$ 7 milhões. "Para 2013 pretendemos aumentar a nossa arrecadação com patrocínio em cerca de pelo menos 10%", afirmou. Caso essa projeção se confirme, o Santos deve ganhar R$ 40 milhões na próxima temporada.