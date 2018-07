Santos anuncia prorrogação de vínculo do veterano Renato; Vanderlei também renova

De uma só vez, o Santos anunciou nesta sexta-feira a prorrogação dos contratos de dois dos principais destaques da equipe na última temporada. O goleiro Vanderlei assinou novo vínculo até dezembro de 2020, enquanto o veterano volante Renato renovou por mais um ano, até o próximo mês de dezembro.

O destaque fica por conta de Renato, que mesmo aos 37 anos comandou o meio de campo no Brasileirão do ano passado e foi um dos melhores volantes da competição. Apesar da idade avançada, o jogador atuou em todas as 38 partidas da competição e, agora, celebrou a possibilidade de seguir com sua trajetória no clube alvinegro.

"Estou muito feliz por estar prorrogando, sem palavras. Prometo me dedicar aos jogos como sempre fiz, por todo carinho que tenho pelo Santos e sua torcida. Pedi para a diretoria para prorrogar o contrato, era uma vontade minha continuar jogando mais um ano. Conversei com a minha família também, que ficaram felizes", declarou.

Esta é a segunda passagem pelo Santos de Renato, que já disputou 350 jogos com a camisa do clube. Próximo da aposentadoria, o jogador quer manter o grande momento técnico em campo, mas ressaltou o dever de liderar um jovem time que terá a disputa da Libertadores como grande objetivo este ano.

"O meu papel, assim como o dos jogadores mais experientes e com bagagem, é sempre auxiliar e incentivar os garotos. Quando cheguei aos 21 anos aqui, os mais experientes também me ajudaram muito. Procuro passar para eles o que é jogar no Santos, a responsabilidade que é vestir a camisa. Mas eles devem fazer o simples, são jogadores de nível e queremos que eles cresçam", comentou.

Vanderlei também foi um dos principais nomes do Santos do ano passado. No clube desde 2015, o jogador de 32 anos se tornou titular absoluto do gol alvinegro, o que motivou a diretoria a procurá-lo para garantir sua permanência na equipe por pelo menos mais quatro anos.

"Estou realizado por ter oportunidade de ficar mais um tempo no Santos, um clube que todo atleta quer jogar, clube de tanta expressão. Fico feliz de renovar e poder dar sequência no meu trabalho. Creio que será um grande ano para todos. O Santos vem contratando muito bem e também manteve a base. Espero estar nesse projeto também, com a assinatura do contrato, fazendo o meu melhor para ajudar", celebrou.

NUMERAÇÃO FIXA

Ainda nesta sexta-feira, o Santos anunciou a numeração fixa para esta temporada, com destaque para o meia Vitor Bueno, que ganhou espaço no ano passado e deixou a camisa 18 para assumir a 7. Entre as novidades no elenco, Matheus Ribeiro será o 13; Vladimir Hernández, o 16; Kayke, o 18; Bruno Henrique, o 27; Leandro Donizete, o 30; e Cléber, o 31.