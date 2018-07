Santos anuncia que ingressos da final estão esgotados

SANTOS - O Santos anunciou na manhã desta terça-feira que todos os ingressos para a final do Campeonato Paulista entre o time santista e Corinthians, no próximo domingo, na Vila Belmiro, já estão esgotados. O clube informou que, por recomendações do Estatuto do Torcedor e da Polícia Militar, disponibilizou uma carga de apenas 15.800 lugares, considerada baixa para um confronto deste porte.

Por meio de uma nota publicada em seu site oficial, o clube esclareceu que não haverá mais venda para sócios e para não-sócios, sendo que o primeiro destes grupos teve prioridade na aquisição dos bilhetes da decisão. Já para a torcida corintiana foram reservados apenas pouco mais de 700 entradas.

Os ingressos foram esgotados com bastante antecedência também pelo fato de que boa parte deles já estava reservada. O clube lembrou que a Vila Belmiro tem cerca de 6 mil cadeiras especiais, cativas e camarotes de posse de associados e que não podem ser vendidos mesmo que os titulares não compareçam ao jogo de domingo.

Já outros 1.650 ingressos pertencem ao Setor Visa, que são comercializados pelo site www.futebolcard.com e não pelo clube. Além disso, há quase mil ingressos reservados a patrocinadores do G-4 (quatro maiores clubes do futebol de São Paulo), do Campeonato Paulista e do próprio Santos.

Com isso, a carga realmente colocada à venda pelo Santos foi de apenas 6,5 mil ingressos para a finalíssima do Paulistão.

