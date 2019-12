Santos anuncia que jogo contra o Flamengo no domingo tem ingressos esgotados

O último jogo do Santos na temporada de 2019 deverá ter casa cheia. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube anunciou que todos os 11.500 bilhetes disponibilizados à venda para o confronto contra o campeão Flamengo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, foram comercializados. Outros lugares no estádio são reservados para camarotes e cadeiras cativas.

Com 71 pontos, o Santos está na segunda colocação e briga com o Palmeiras - que tem a mesma pontuação, mas menos número de vitórias (21 a 20) - por essa posição na classificação geral, que dará um prêmio de R$ 31,3 milhões oferecido pela CBF. O Flamengo, com 90, conquistou o título brasileiro com várias rodadas de antecipação.

O jogo deste domingo pode ser, também, o último de Jorge Sampaoli no comando do Santos. A permanência do treinador argentino não é garantida para a temporada de 2020, com o técnico sendo constantemente flertado por outros clubes como o próprio Palmeiras e o Racing, da Argentina.

HOMENAGEM

A noite de quinta-feira teve homenagem na Vila Belmiro em comemoração pelos 35 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1984. O Conselho Deliberativo do Santos reuniu jogadores que participaram daquele título, obtido com uma vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, com gol de Serginho Chulapa, no Morumbi.

Ao todo, 11 atletas daquele elenco, entre eles o próprio Serginho Chulapa, compareceram ao estádio alvinegro e foram agraciados com uma réplica da camisa usada naquela decisão e uma medalha de Honra ao Mérito Peixeira.