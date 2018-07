Santos anuncia renovação com Gabriel por cinco anos

A diretoria do Santos anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do atacante Gabriel até setembro de 2019. Antes de firmar esse novo acordo o promissor jogador, de apenas 18 anos, tinha acordo com o clube da Vila Belmiro apenas até setembro de 2015. Assim, a diretoria do clube trabalhou para acertar um novo contrato para assegurar a permanência de Gabriel por mais tempo.

A confirmação da assinatura do novo contrato de Gabriel com o Santos foi realizada através do perfil do clube no Instagram, uma rede social de compartilhamento de fotos. "Renovou! Gabriel por mais cinco anos! O Menino da Vila assina, neste momento, na Vila Belmiro, a prorrogação de seu contrato com o Peixão! Vínculo vai até setembro de 2019", escreveu o clube.

O valor da multa contratual do atacante, porém, não sofreu alteração e segue sendo de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões). Porém, Gabriel teve um aumento salarial considerável e agora passa a receber estimados R$ 200 mil mensais. Além disso, a partir de agora, o Santos passará a ficar com 10% do lucros dos contratos de publicidade assinados pelo atacante.

Gabriel já disputou 55 partidas pelo Santos, com 18 gols marcados. Desses, 16 foram feitos na atual temporada, o que o deixa como artilheiro do clube em 2014. Agora, o jogador, considerado a principal promessa surgida no clube após a revelação de Neymar, firmou um novo contrato com o Santos, após negociações, que o mantém ligado ao clube até setembro de 2019.