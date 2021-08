Santos anuncia renovação de contrato com a Umbro até 2024

Santos - O Santos anunciou, nesta sexta-feira a renovação do contrato com a Umbro. A parceria de mais de 18 anos, iniciada em 1997 e sendo retomada em 2018, vai permanecer por mais três temporadas. O presidente do clube, Andres Rueda, falou sobre a manutenção da parceria.

"Estamos felizes em renovar essa parceria antiga e vitoriosa e temos certeza de que voltaremos a ganhar títulos como já fizemos com essa camisa", disse o dirigente, relembrando os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

Rueda também revelou uma novidade neste novo ciclo entre Santos e Umbro, a linha de produtos com preços mais acessíveis. "Esse foi um compromisso que assumi com os torcedores, mesmo antes de ser eleito, uma linha com preços populares e que já estará disponível na próxima coleção."

Um passado, presente e futuro só de glórias: Santos e @UmbroBrasil renovam parceria histórica por mais três anos! ➕3⃣ pic.twitter.com/Fd01ZdDqLJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 13, 2021

Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil, também comentou o novo período entre a marca e o time de Vila Belmiro.

"Para a Umbro é um privilégio ter o Santos como parceiro. É o time do Rei do Futebol, nós estampamos nossa marca ao lado do escudo que é conhecido no mundo todo. A nossa prateleira de conquistas juntos é extensa, da base ao profissional, todos os atletas podem contar com a nossa qualidade. Queremos escrever os próximos anos juntos, respeitando a história do clube e essa apaixonada torcida. Ainda vamos poder comemorar muito juntos."

Após vencer o Libertad por 2 a 1 pela Copa Sul-Americana, o Santos volta a campo no domingo para enfrentar Fortaleza, no Castelão, às 18h15.