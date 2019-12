Santos anuncia renovação de mais um contrato de patrocínio para 2020

O Santos acertou mais um acordo que lhe garante recursos financeiros para a próxima temporada. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube anunciou a renovação do contrato de patrocínio para as mangas da camisa do seu uniforme para 2020 com a Kicaldo, empresa de agronegócio, com destaque na categoria feijão.

LEIA TAMBÉM > Veja a lista dos times que nunca foram rebaixados na história

"Com este contrato anual com Kicaldo para as mangas conseguimos ocupar todos os espaços do uniforme profissional exceto master. Importante recordarmos o início da gestão. O Clube tinha apenas dois patrocinadores no profissional: Algar (que foi renovado) e Caixa Econômica Federal (que saiu de todo o mercado de futebol). Nesta gestão conseguimos mais 6 patrocinadores oficiais para o uniforme: Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Unicesumar, Orthopride e Kodilar. Seguimos no trabalho de prospecção do master, mas bem mais próximos de atingirmos a meta orçamentária 2020 na linha patrocínios com estes importantes contratos renovados", afirmou José Carlos Peres, presidente do clube.

O contrato de patrocínio anterior entre Santos e Kicaldo havia sido firmado em outubro, com validade de três meses. E o novo acordo, além da visibilidade nas mangas nos uniformes, também vai expor a marca de alimentos na plataforma digital do clube, em ações de hospitalidade na Vila Belmiro, nos uniformes de treinos e viagens, em placas do CT, no telão no estádio e no backdrop de entrevistas.

"Após um período de 3 meses de trabalho conjunto, a renovação do patrocínio de Kicaldo para o ano de 2020 indica o retorno positivo que nossos patrocinadores experimentam na plataforma santista. Todas as marcas conquistadas neste período de trabalho renovaram e seguiram com o Clube, algo raro num mercado tão volátil como o do marketing esportivo. Sinal de consistência e efetividade no trabalho de entrega de propriedades, ativações, integração com as redes sociais e relacionamento com nossos patrocinadores", disse Marcelo Frazão, executivo de Marketing e Comunicação do clube.

Na última terça-feira, a direção do Santos já havia anunciado a renovação do contrato de patrocínio para 2020 com a Kodilar para os meiões. O clube já tem acordos para a próxima temporada com a Unicesumar (calções) e a Orthopride (números). A Casa de Apostas (omoplata) e a Algar (barra traseira e top central) possuem contratos até abril. Já o acordo com a Philco, nas costas da camisa, vale até o fim de 2019.