Santos anuncia renovação de patrocínio com grupo empresarial

O Santos renovou nesta quinta-feira contrato de patrocínio com o grupo empresarial Algar, que estampa parte do peito no uniforme de jogo do time. As duas partes não revelaram os valores envolvidos no acerto.

A parceria entre o clube e o grupo empresarial teve início no fim de 2015, com patrocínios pontuais. E se tornou um acordo fixo no ano seguinte. Com o acerto até março de 2020, este será o quarto ano da parceria entre as duas partes, uma das mais longas do futebol atual brasileiro.

"Seguimos no trabalho de valorização de nossa plataforma para as marcas. Uma renovação sempre representa e aponta para uma relação bem-sucedida e que a nossa entrega tem sido de alto padrão para o mercado", afirma o presidente do Santos, José Carlos Peres. O clube também é patrocinado por Philco, Orthopride, Unicesumar, Kodilar e Brahma.

O executivo de marketing e comunicação do Santos, Marcelo Frazão, garantiu que o clube segue em busca de um patrocinador master, apesar do novo acerto com a Algar. "Seguimos no trabalho de prospecção de novos parceiros, em especial do patrocínio master, e ao fidelizar um grande patrocinador e passar a ser um dos pouquíssimos clubes participantes do Pacto, aumentamos a nossa credibilidade no mercado e a atratividade para outros investimentos de grandes marcas", declarou Frazão.

Ao renovar com o grupo empresarial, o Santos passou a integrar o chamado Pacto Pelo Esporte, acordo entre patrocinadores para contribuir para as práticas de governança, integridade e transparência no segmento.