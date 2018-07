Santos anuncia time de futsal e acerta com astro Falcão

O Santos anunciou, oficialmente nesta terça-feira, que terá um time profissional de futsal para disputar torneios a partir de 2011. Disposto a entrar com força na modalidade, o clube ainda confirmou a contratação de Falcão, maior astro da seleção brasileira e considerado o melhor jogador do mundo nos últimos anos.

Falcão acertou um contrato de duas temporadas com o Santos, depois de ter defendido o Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, que foi campeão da Liga Futsal neste ano. O clube catarinense, porém, perdeu o apoio do seu principal patrocinador, a Malwee, que pagava o salário do jogador. Falcão, então, se viu obrigado a aceitar a proposta santista.

O novo time de futsal do clube da Vila Belmiro é um projeto que surgiu após uma parceria firmada com a prefeitura de Santos - que inaugurou recentemente um moderno ginásio batizado de Arena Santos - e a Cortiana Plásticos, empresa que será uma das patrocinadoras do time e cederá à equipe a sua vaga na disputa da Liga Nacional da modalidade.

A equipe que terá Falcão como grande estrela será comandada por Fernando Ferretti, ex-técnico do Jaraguá do Sul e seleção brasileira de futsal. Nesta terça, o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, festejou o novo projeto do clube e a chegada de mais um "melhor do mundo" ao clube. "O Santos consolida-se como o time dos melhores futebolistas do planeta: Pelé, Marta (no time feminino de futebol profissional), Falcão e craques como Neymar e Ganso, que têm totais condições de disputarem o título no futuro próximo", ressaltou.

Já o gerente de marketing do Santos, Armênio Neto, assegurou que o clube não irá investir dinheiro oriundo do futebol profissional na sua equipe de futsal. "Montamos um projeto ousado, que conseguiu sensibilizar atletas de ponta como o Falcão e uma competente comissão técnica. E é fundamental observar que conseguimos parceiros que confiaram na ideia e a viabilizaram financeiramente, ou seja, o Santos não está tirando dinheiro do futebol para o futsal", disse.

Em nota publicada em seu site oficial, o Santos informou que já está confirmado para disputar o Campeonato Paulista e a Liga Nacional 2011 e deve disputar também os principais torneios de 2012, ano em que o clube completará 100 anos de existência. O clube também avisou que a apresentação de Falcão e dos detalhes do novo projeto será feita na próxima semana.