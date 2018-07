Santos anuncia volante Matheus Jesus, ex-Ponte Preta, como reforço para temporada

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Matheus Jesus, de 20 anos, em uma negociação por empréstimo até o fim de 2018 com o Estoril, de Portugal, clube que detém os direitos econômicos do atleta. Ele foi revelado pela Ponte Preta e recentemente negociado com o clube português, pelo qual ainda não havia atuado.

"É uma satisfação imensa jogar em um time com a grandeza do Santos. Estou muito feliz pela confiança da diretoria no meu trabalho. Espero retribuir tudo isso dentro de campo. Quero mostrar tudo o que eu sei fazer e aprender ainda mais aqui", comemorou o jovem em declaração ao site oficial do clube santista.

Matheus Jesus, que já realizou exames médicos pelo time santista e deverá ser apresentado oficialmente pelo clube na próxima segunda-feira, também era pretendido pelo rival São Paulo. O jogador deverá suprir uma carência no elenco surgida depois da negociação do meio-campista Thiago Maia para o Lille, da França.

O interesse da diretoria do Santos surgiu pelo fato de o jogador possuir velocidade e versatilidade. Outro detalhe foi o fato de Matheus Jesus também ser canhoto, como Thiago Maia, característica que reforça a intenção de utilizá-lo como opção pela saída do volante.