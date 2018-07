Santos apela a Robinho e Damião para vencer o Londrina nesta quinta

Robinho vai comandar o Santos no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Londrina, nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. Oswaldo de Oliveira decidiu pela escalação de todos titulares. As novidades serão Jubal, em substituição a Bruno Uvini, que está contundido, e Mena, que cumpriu suspensão no jogo contra o Corinthians.

"Vai todo mundo para o jogo", disse o treinador. Na partida de ida, em Londrina, os santistas, com uma equipe só de reservas, foram derrotados por 2 a 1 e hoje precisam de vitória por 1 a 0 para ir às oitavas de final. Se o resultado for de 2 a 1 para o Santos, a classificação será decidida nos pênaltis.

Como o time precisa reagir no Campeonato Brasileiro, depois das derrotas para Internacional e Corinthians, e o próximo adversário é o líder Cruzeiro, domingo, no Mineirão, havia a possibilidade de Oswaldo escalar uma equipe forte, com Robinho e Leandro Damião no ataque, mas preservar os titulares mais desgastados. No entanto, o confronto é decisivo e será na Vila, então o técnico preferiu iniciar o jogo com a força máxima para não correr riscos.

Antes do treino de quarta-feira, Oswaldo já tinha decidido escalar Robinho, Damião e Thiago Ribeiro, que precisam jogar para readquirir ritmo. Alison, que foi expulso no clássico e está fora do jogo contra o Cruzeiro, e Mena também já estavam confirmados. Edu Dracena, recuperado de uma grave lesão de joelho, ficará no banco nesta quinta, com chance de entrar no segundo tempo, e pode ser titular no domingo.

Na quarta, Oswaldo fez mais um ensaio de jogadas de bolas altas defensivas e ofensivas para tentar corrigir a principal falha do time, que sofreu três gols nos últimos quatro jogos nesse tipo de lance. "Já tentei todos os recursos (para corrigir esse defeito). Usei audiovisual, mostrando repetidamente os lances, conversei com os jogadores e realizamos muitos treinos. Espero que dê resultado."

TRIBUNAL

O Santos foi denunciado pelo STJD por causa do comportamento de sua torcida no clássico contra o Corinthians. O clube foi enquadrado no artigo 213 do CBJD por "não prevenir o arremesso de um copo para o gramado durante o intervalo do jogo". O clube pode perder até dez mandos de campo. Alison também foi denunciado pela expulsão e pode pegar até três jogos de suspensão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS - Aranha; Cicinho, Jubal, David Braz e Mena; Alison, Arouca, Lucas Lima e Thiago Ribeiro; Leandro Damião e Robinho.

Técnico: Oswaldo Oliveira

LONDRINA - Vítor; Lucas Ramon, Dirceu, Sílvio e Alan Vieira; Diogo Roque, Bídia, Léo Maringá e Celsinho; Joel e Paulinho.

Técnico: Claudio Tencatti

Juiz: Wagner dos Santos Rosa (RJ).

Local: Vila Belmiro, em Santos.

Horário: 19h30.

Transmissão: SporTV e ESPN Brasil.