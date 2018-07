Santos aposta em bom salário para contratar Ricardo Oliveira

SANTOS - Meses depois de vender André ao Dínamo de Kiev, o Santos procura um artilheiro de qualidade para fazer dupla com Neymar em 2011. E o preferido continua sendo Ricardo Oliveira. Para tirar o atacante do São Paulo, a diretoria está disposta a pagar um salário igual ao de Neymar e Elano, de aproximadamente R$ 500 mil mensais.

Ricardo Oliveira pertence ao Al Jazira, dos Emirados Árabes, e está emprestado para o São Paulo até o final desta temporada. "Enquanto não ouvirmos do xeque (Hamdan Bin Zayed, dono do Al Jazira) que não negocia Ricardo Oliveira, não vamos desistir de tentar contratá-lo", garantiu o presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro.

O interesse por Ricardo Oliveira aumentou após as boas atuações na reta final do Campeonato Brasileiro e, também, com o fraco desempenho de Keirrison no Santos. O ex-atacante do Palmeiras está num inferno astral sem fim, não consegue reencontrar o caminho do gol e só não é devolvido ao Barcelona, da Espanha, porque o acordo foi de ficar com ele até o meio de 2011.