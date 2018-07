Santos aposta em efeito suspensivo, mas deixa David Braz de sobreaviso

O zagueiro David Braz poderá ser titular do Santos neste sábado, na partida contra o Sport, em Recife, pela 27ª rodada do Brasileirão. Isso ocorrerá se o clube não conseguir obter efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reverter punição aplicada ao zagueiro Gustavo Henrique.

O titular sofreu suspensão aplicada pelo STJD na quarta-feira por conta das críticas ao árbitro Rodrigo Raposo, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no dia 8 de setembro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Gustavo Henrique afirmara que o juiz fora "mal-intencionado" em sua atuação naquele jogo.

Em razão da declaração, o defensor foi punido com gancho de dois jogos. Se o Santos não obtiver o recurso, Gustavo Henrique também será desfalque na partida contra o Atlético Paranaense, no próximo dia 1º, na Vila Belmiro.

Neste caso, o técnico Dorival Júnior deverá escalar David Braz ao lado de Luiz Felipe na equipe titular santista. O treinador, aliás, também foi punido pelo STJD com a mesma pena aplicada a Gustavo Henrique. Assim, o treinador também aguarda recurso para saber se poderá comandar o Santos neste sábado. Se não puder, ele poderá ser substituído pelo filho, Lucas Silvestre.