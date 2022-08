Santos aposta em fator casa para frear embalo do Fluminense de Fernando Diniz

De um lado um time que conta com a força de seu estádio e ainda tem uma escrita de não perder para o rival jogando em casa desde 2014. Do outro, um oponente que defende 11 jogos de invencibilidade, vem apresentando um futebol vistoso, e briga pelas primeiras colocações no Brasileiro. É neste cenário que o Santos recebe o Fluminense nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, disposto a cumprir o objetivo de largar a parte intermediária da tabela (tem 26 pontos) para vislumbrar uma aproximação com o pelotão de cima da tabela.

A partida contra os cariocas complementa a rodada do final de semana. Para os santistas, o bom desempenho recente diante do Fluminense jogando em casa é o cenário ideal para a equipe buscar os três pontos. Neste duelo particular, o estádio Urbano Caldeira tem tido papel importante. O Santos não perde em seus domínios para os cariocas desde 2014. No período, foram cinco vitórias e dois empates.

O histórico recente também tem se mostrado favorável. Depois de muitas oscilações, a equipe santista acertou o prumo como mandante. Nos últimos três compromissos o aproveitamento foi de 100% contra Atlético-GO, Corinthians e Botafogo.

Para Lucas Braga, ter o estádio como aliado é uma arma que o Santos não deve abrir mão. Para isso, vai ser necessário muito empenho para conseguir o objetivo. "Temos que fazer a Vila voltar a ser a nosso fortaleza, como sempre foi. Nosso objetivo é estar sempre nas primeiras colocações e temos de manter essa boa fase de ganhar sempre os jogos em casa", comentou o jogador.

Do outro lado, comandando o Fluminense, vai estar um velho conhecido do elenco santista: Fernando Diniz. "Ele passou aqui com a gente ano passado e passou muitos ensinamentos. As duas equipes vão propor o jogo e estamos trabalhando em cima da forma de o Fluminense atuar", falou Lucas Braga.

Mas se o Santos se apoia no bom retrospecto recente jogando em seus domínios, o Fluminense vem embalado. O clube briga pelas primeiras posições, contabiliza 34 pontos, e ostenta uma sequência invicta de onze partidas.

Além da boa fase de Paulo Henrique Ganso, Diniz conta com o argentino Cano. Referência do ataque das Laranjeiras, Cano já balançou as redes em doze oportunidades.

Diniz confia no talento de seu principal armador para tentar vencer a marcação santista e conta ainda com o apoio de Samuel Xavier para explorar o jogo aéreo e tentar surpreender a defesa santista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x FLUMINENSE

SANTOS - João Paulo; Madson, Derick (Maicon), Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).