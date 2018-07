Santos aposta em juventude e improviso contra a Chapecoense para virar vice-líder

Desde a saída de Levir Culpi, Elano vem promovendo algumas mudanças no Santos. E é exatamente sua aposta no rejuvenescimento do elenco que promete ser a tônica para o duelo contra a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó, no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Atacante de 16 anos é relacionado pela 1ª vez no Santos e pode estrear segunda

Nas últimas partidas, Elano promovera à titularidade Caju, Alison e Arthur Gomes, todos revelados pelo clube. Também deu chance para Rodrygo, de 16 anos, estrear contra o Atlético Mineiro.

E, agora, com a suspensão pelo terceiro cartão amarelo de Bruno Henrique, o técnico relacionou o atacante Yuri Alberto, também de apenas 16 anos. Promovido ao elenco principal no último dia 1º, ele deve ficar como opção no banco nesta segunda, embora seja forte candidato a entrar durante o confronto.

Uma das apostas de Elano, aliás, Arthur Gomes está em busca de seu primeiro gol fora de casa. "Quero fazer gols em todos os jogos que entrar. Estou trabalhando muito para isso. O nosso time está treinando firme e, se Deus quiser, vou fazer gol fora de casa", aposta o atacante, que tem dois gols pelo Santos.

Além do rejuvenescimento do elenco, outro fator que promete embalar o Santos nesta segunda é o improviso. O lateral Victor Ferraz, por exemplo, deve atuar no meio de campo, o que faria Lucas Lima jogar mais aberto pelos lados. Já Luiz Felipe ganha a vaga do lesionado David Braz.

Apesar dos desfalques, o Santos chega confiante para encarar a Chapecoense. "Serão dois jogos muito difíceis na sequência. Chapecoense e Bahia têm boas equipes. Além disso, sabemos que no Brasileirão não tem time fácil. Todas as equipes querem somar pontos. Mas estamos trabalhando forte para conseguir boas atuações e, como consequência disso, bons resultados", avalia Arthur Gomes.

O Santos vai a campo nesta segunda-feira depois de ter decepcionado a sua torcida na última quarta, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Vasco, na Vila Belmiro, e praticamente deu adeus ao sonho de brigar pelo título do Brasileirão. Porém, em caso de vitória em Chapecó, o time vai deixar para trás Palmeiras e Grêmio e assumir a vice-liderança da competição e ficar nove pontos atrás do líder Corinthians. Hoje a equipe santista tem 56 pontos, enquanto gremistas e palmeirenses possuem 58 e 57 pontos, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Reinaldo; Amaral, Moisés Ribeiro, Canteros e Luiz Antonio; Arthur e Wellington Paulista. Técnico: Gilson Kleina.

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju; Alison, Renato e Victor Ferraz; Lucas Lima, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira. Técnico: Elano.

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA).

Local: Arena Condá, em Chapecó.

Horário: 20h.

Transmissão: SporTV.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sfcvivo