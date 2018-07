Santos aposta em proximidade com o Napoli para trazer Eduardo Vargas

SÃO PAULO - O Santos tem tudo para fechar três contratações ainda nesta semana. Quem está mais perto de ser confirmado é o técnico Oswaldo de Oliveira. Além dele, os atacantes Leandro Damião, do Inter, e Eduardo Vargas, do Grêmio, também deverão ser anunciados.

A diretoria santista já tem prontos os planos para contratar esses jogadores. A contratação de Vargas será por empréstimo. O empresário do atacante chileno, Cristian Ogalde, disse que só depende do Napoli para o negócio ser fechado. Para acertar detalhes da negociação o Santos usará a proximidade com o clube italiano, criada durante a venda do goleiro Rafael, o meio do ano.

No Grêmio, a saída de Vargas é dada como certa. O diretor-executivo Rui Costa admitiu que o Santos é o favorito para ser o próximo destino do jogador. "Até tentamos fazer uma nova proposta de empréstimo. Mas é praticamente inexistente a chance dele continuar porque o Santos entrou muito forte na disputa", explicou.

Nesta terça-feira a diretoria Santos confirmou ter interesse em Vargas, porém desconversou sobre o andamento da negociação. Disse apenas que é uma contratação difícil pelos valores envolvidos e que está longe da definição.

Já para tirar Leandro Damião do Inter por R$ 41 milhões, o clube vai contar com a ajuda do fundo de investimentos Doyen Sports. A empresa, sediada em Malta, está para fechar a compra do jogador e colocá-lo na Vila Belmiro. A negociação é liderada pelo representante do grupo no Brasil, Renato Duprat, que na década de 90 foi dono de uma empresa que patrocinou o Santos.