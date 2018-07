Santos aposta em retorno de dupla para vencer a 3ª seguida

Com duas vitórias seguidas e o retorno de dois titulares, o Santos confia que pode confirmar a arrancada a partir do jogo desta quarta-feira, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Dorival Junior aposta no reforço das presenças do meia Lucas Lima e do atacante Gabriel para empatar em número de pontos com o Corinthians, time que abre o G-4.

Os retornos dos jogadores que estavam na disputa da Copa América Centenário, nos Estados Unidos, solucionam um problema que durava há cinco rodadas. O Santos sentiu falta dos dois nesse período, quando perdeu duas vezes e ainda não tinha a presença do artilheiro da equipe, o atacante Ricardo Oliveira, que ainda se recupera de dores no joelho direito.

"Temos a obrigação de vencer, devemos isso ao Santos, à torcida. Esperamos embalar, ainda mais agora, com Lucas Lima e Gabriel", afirmou o volante Thiago Maia. A dupla voltou de Boston pela manhã e à tarde, treinou com o restante do elenco no CT Rei Pelé. Dorival Junior escalou os dois como titulares no trabalho.

Fora os retornos, a outra alteração é a saída de Zeca. O lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santa Cruz, no Recife, no último domingo, quando marcou o gol que abriu o placar. O substituto dele será substituído Caju.

A presença dos dois jogadores da seleção brasileira dá ao Santos a oportunidade de estar reforçado para uma sequência difícil. Depois do Sport, a equipe enfrenta o Atlético-PR e Fluminense fora de casa. O compromisso seguinte é o clássico com o São Paulo, na Vila Belmiro. "Vencemos dois jogos e aumentamos a confiança. Se vencermos quarta, chegamos à terceira vitória seguida. Começamos mal e estamos nos recuperado", disse Thiago Maia.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SPORT

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Gabriel e Joel. Técnico: Dorival Junior.

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Oswaldo, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Gabriel Xavier, Diego Souza e Everton Felipe; Edmilson. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Juiz: Leandro Vuaden (RS)

TV: Pay-per-view

Horário: 21h

Local: Vila Belmiro