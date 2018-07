Santos aposta na Copa do Brasil para fechar temporada com chave de ouro

O Santos deve escalar os titulares para tentar vaga entre os semifinalistas da Copa do Brasil. O time ganhou do Internacional por 2 a 1 no jogo de ida e agora visita o rival em Porto Alegre para tentar manter a vantagem e avançar na competição. Como as chances de título no Brasileirão são remotas, o clube aposta na conquista para fechar o ano com chave de ouro.

Para montar o time, o técnico Dorival Junior confessa que ainda tem uma dúvida. O xis da questão é o desgaste físico de alguns atletas, como Lucas Lima, por exemplo. "Por dados científicos, muitos dos que entrariam em campo não poderiam entrar. Há chances grandes de lesões graves. Nem tudo é dado científico. Tenho que transferir isso para o campo e tomar uma decisão", despistou o treinador.

O principal problema é o ataque. Vitor Bueno, Jean Mota e Vecchio estão contundidos. Se quiser manter a velocidade, Paulinho e Walterson são as opções. Se preferir fortalecer o meio-campo, as alternativas são Léo Cittadini, Rafael Longuine e Yuri.

No ano passado, o técnico santista foi bastante criticado quando levou reservas para a reta final do Brasileirão para privilegiar a Copa do Brasil - a equipe acabou derrotada pelo Palmeiras na decisão.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Eduardo, Alan Costa, Ernando e Geferson; Fabinho, Eduardo Henrique, Eduardo Sasha, Andrigo e Alex; Aylon. Técnico: Celso Roth.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Paulinho, Ricardo Oliveira e Copete. Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Wagner Magalhães (RJ)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h30