Santos aposta na força da defesa para superar o Rio Claro

Líder da classificação geral do Campeonato Paulista (com um jogo a mais), o Santos vai a Rio Claro enfrentar o time da casa com uma diferença importante em relação às campanhas anteriores. O time que destacou pela força ofensiva nos últimos anos credita a ponta na tabela ao desempenho defensivo. O Santos é dono de uma das defesas menos vazadas e não leva gols nos últimos três jogos. Fez 2 a 0 no Corinthians e venceu XV de Piracicaba e Água Santa pelo placar mínimo. O técnico Dorival Junior chama isso de equilíbrio tático. “Conseguimos achar o equilíbrio entre força ofensiva e proteção à zaga, estamos equilibrados, mas ainda podemos evoluir”, disse.

O atacante Ricardo Oliveira reconhece que o time todo está preocupado em fechar espaços. “Esse é o resultado de um trabalho coletivo. Estamos mais dedicados à marcação”, disse.

O setor mais eficiente do time estará desfalcado hoje. O lateral Victor Ferraz levou o terceiro cartão amarelo e não vai atuar em Rio Claro. Dorival vai fazer um estratagema para contornar a ausência. Vai improvisar o volante Alison no lado direito. Tudo para manter o time equilibrado. Isso, no entanto, significa que o time vai atacar menos por esse lado. Desde as categorias de base, Alison se destaca pelas roubadas de bola. “Jogando em casa, o Rio Claro vai pressionar e podemos aproveitar os espaços para o contra-ataque”, diz o meia Lucas Lima. Lanterna do Grupo D, o Rio Claro precisa vencer para escapar da zona de rebaixamento.

Dorival Junior acha a vitória fundamental fora de casa para começar a acumular “gordura” pensando nas fases finais. Na próxima partida, o clássico contra o São Paulo, o Santos não terá cinco titulares, todos convocados para os amistosos da seleção.

Lucas Lima e Ricardo Oliveira entram em campo com a seleção principal nos dias 25 e 29 de março diante de Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa. Gabriel, Thiago Maia e Zeca enfrentam Nigéria e África do Sul, nos próximos dias 24 e 27, em dois amistosos preparatórios para os Jogos do Rio.