Santos aposta na força da Vila Belmiro para vencer

O Santos quer fazer valer o fato de jogar em casa e se aproveitar dos desfalques do Internacional para somar mais três pontos, nesta quarta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), na Vila Belmiro. Assim, o time santista poderá entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Desfalcado, Inter encara decisão fora de casa

Além da boa fase de Neymar, que vem desequilibrando nos últimos jogos, o técnico interino Marcelo Martelotte tem outra vantagem. A sua defesa vai ficar mais consistente com o retorno do capitão Edu Dracena, recuperado do derrame no joelho direito - Vinicius Simon sai do time.

Danilo, que foi substituído no primeiro tempo do jogo de sábado, participou dos dois treinos da semana e também está confirmado no time titular. Enquanto isso, o lateral Léo, de 35 anos, não será poupado nesta quarta-feira, como estava previsto, pois Martelotte acha que vale o sacrifício.

"Vai ser mais um dos jogos especiais da sequência que estamos tendo, contra um adversário direto e que está à nossa frente na classificação (são dois pontos de diferença). Santos e Internacional estão em situações parecidas e o que ganhar entrará direto na disputa do título. E para o perdedor, vai ficar bem mais difícil, não pela diferença de pontos, mas pelo tempo curto", avaliou Martelotte.

SANTOS - Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Roberto Brum, Arouca, Danilo e Alan Patrick; Zé Eduardo e Neymar. Técnico: Marcelo Martelotte.

INTERNACIONAL - Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Glaydson, Guiñazu, Derley (Tinga) e Marquinhos; Edu e Ilan. Técnico - Celso Roth.

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE); Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Eldorado/ESPN (AM 700/FM 107,3); Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).