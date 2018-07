Santos aposta na torcida contra o Grêmio; ingressos estão à venda

SÃO PAULO - Após quatro empates consecutivos, o técnico Claudinei Oliveira promete um Santos mais agressivo, com mais vontade de ganhar do que medo de perder diante do Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. Diferentemente do Campeonato Brasileiro, o empate, em casa, pela Copa do Brasil, será um resultado ruim. Por isso, o apoio do torcedor será fundamental. Os ingressos para a partida continuam à venda.

Nesta quarta-feira, as bilheterias da Vila Belmiro ficarão abertas das 10h até o início do 2º tempo. No Ginásio do Ibirapuera das 11h às 17 horas e nos demais pontos de venda autorizados da Baixada Santista até as 15 horas.

OPÇÕES DE INGRESSOS

Arquibancada Portões 7/8 e 24 (inclusive visitante portão 21): R$ 40,00 a inteira / R$ 20,00 a meia

Arquibancada Portão 26 (ex-Setor VISA): R$ 50,00 inteira / R$ 25,00 a meia

Cadeira coberta lateral: R$ 100,00 a inteira / R$ 50,00 a meia

SETOR PREMIUM GVT

O setor Premium GVT terá venda no guichê do portão 24 da Vila Belmiro das 10h até o intervalo da partida. Cliente Itaucard paga o valor de meia entrada: R$ 40,00. O desconto só é válido para quem pagaria o valor de inteira: R$ 80,00. O acesso ao estádio será pelo portão 22.

MEIA-ENTRADA

A meia-entrada pode ser comprada por estudantes, professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino e aposentados, desde que apresentem os devidos documentos de identificação, tanto na compra quanto ao entrar no estádio.

DONOS DE CADEIRA E CAMAROTES

Sócios donos de cadeira e camarotes não precisam reservar ingresso.

PCDs

Em número limitado a 40, deverão cadastrar-se pelo e-mail social@santosfc.com.br com nome completo e número do RG para reservar o lugar. A reserva para o jogo pode ser feita até 24 horas antes do evento, se houver lugares disponíveis no setor. Esse e-mail será respondido com a confirmação da vaga e as informações sobre a retirada do ingresso. Acompanhante deverá adquirir ingresso de 1/2 entrada (R$ 20,00).

CADASTRO

Em atendimento à Lei 14.590, que prevê identificação dos frequentadores de partidas de futebol, o Santos está realizando o cadastro dos torcedores no momento da compra. Uma vez realizado o cadastro, não será necessário repetir para as demais partidas. Sócios do clube não precisam realizar.

CRIANÇAS

Criança, independente da idade, deve portar o cartão de associado ou o ingresso da partida para entrar no estádio (não há ingresso gratuito para acesso ao estádio).

POSTOS DE VENDA

Vila Belmiro

Ginásio do Ibirapuera - Av. Manoel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera - São Paulo - Aberto de segunda à sábado, das 11h às 17h

Alexi Calçados – Av. Ana Costa, 549 (Shopping Parque Balneário , 51, Térreo) – Tel: 3284-5518. Aberto de segunda a sábado, das 10 às 21h, e domingo, das 13h às 21h;

Ali-Car Auto Peças, Serviços Mecânicos, Elétricos, Injeção Eletrônica e Correias Industriais - Socorro 24 Horas – Via Santos Dumont, nº 752 – Vicente de Carvalho – Guarujá – Tel.: (13) 3352-5077– Aberto todos os dias 24 horas;

Hotel Praiano – Avenida Barão de Penedo, nº 39 – José Menino – Santos – Tel.: (13) 3251-6826– Aberto todos os dias 24 horas;

Pepino Esportes do Super Centro Boqueirão – Rua Oswaldo Cruz – loja 66/95 – Santos – Tel.: 3233-8850– Aberto de segunda a sábado, das 9 às 20 horas;

Santos Mania do canal 3 – Avenida Washington Luiz, nº 446 – Gonzaga – Santos – Tel.: (13) 3234-3310 – Aberta de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas, e sábados, das 10 às 16 horas;

Santos Mania (Praia Grande) - Av. Ayrton Senna, 1511, Lj 37 - Litoral Plaza Shopping - Intermares - Praia Grande - Tel (11) 3266-7209 - Aberta de segunda a sexta-feira, das 09h às 20h e sábado das 10h às 16h.