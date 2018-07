Santos aposta na torcida em decisão contra a Ponte Preta

Força máxima em todos os sentidos. É com essa importante premissa que o Santos entra em campo nesta segunda-feira, às 20h, contra a Ponte Preta, no Pacaembu, pelo jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista, para sua primeira, e difícil, decisão da temporada. A partida define o último semifinalista e o Santos não tem alternativa a não ser vencer – e se fizer apenas um gol de diferença, terá de conquistar a vaga nos pênaltis.

Prejudicado por sucessivas contusões no elenco, o técnico Dorival Júnior terá o retorno do lateral-esquerdo Zeca, recuperado de edema na coxa direita. Assim, pela primeira vez no ano o técnico realmente poderá contar com sua melhor formação.

Mas esse não é o único reforço santista. Entusiasmada com a partida no Pacaembu e ciente do difícil desafio e da necessidade de vencer (perdeu na ida por 1 a 0), a torcida esgotou os ingressos de boa parte dos setores e lotará o estádio – até domingo, 31.710 entradas já haviam sido adquiridas. O apoio também virá das arquibancadas.

Finalista das últimas oito edições do Estadual, o Santos teve desempenho irregular na primeira fase do torneio. Mas, mesmo após avançar, manteve a instabilidade. Perdeu em Campinas e agora precisa ganhar da Ponte por dois gols para avançar sem disputar os pênaltis.

Dorival reconheceu que o momento não é dos mais tranquilos: “Estamos em uma situação difícil, mas talvez terça-feira tenhamos um outro quadro. Temos de acreditar no nosso trabalho para fazer a melhor partida possível’’, disse.

A Ponte promete ser ofensiva esta noite. “Claro que vamos marcar (o time do Santos), e bastante. Mas também temos nossas opções ofensivas e não vamos abrir mão delas’’, afirmou o técnico Gilson Kleina.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Yago e Reynaldo; Wendel, Elton e Renato Cajá; Lucca, William Pottker e Clayson. Técnico: Gilson Kleina.

Juiz: Rafael Gomes Felix.

Local: Pacaembu.

Horário: 20h.

TV: SporTV.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sfcaovivo