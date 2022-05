Santos aposta na Vila em busca pela liderança da Sul-Americana diante do Unión La Calera

A Vila Belmiro e a força da torcida do Santos serão as principais armas que o técnico Fabián Bustos terá à disposição para o duelo desta quarta-feira, às 21h 30, em partida que vale a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. Em caso de vitória, a equipe santista tira a liderança da chave do Unión La Calera e dá um passo importante para a classificação faltando uma rodada. Um revés, no entanto, significa a eliminação no torneio.

Com sete pontos, um a menos que rival chileno, o técnico Fabián Bustos quer o seu time com uma postura ofensiva. A seu favor, ele tem um retrospecto altamente positivo quando atua como mandante. Nos últimos seis jogos em que atuou nos seus domínios, o Santos teve um aproveitamento de 100%.

Pelo regulamento do torneio, somente o primeiro de cada chave passa para a fase seguinte. De olho no regulamento, Bustos volta as suas atenções para ajustar o setor ofensivo da equipe. Mesmo recuperado de um problema na coxa direita, Ângelo segue fora da equipe. O atleta vem fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular e ainda não tem data para reaparecer no time titular.

Assim, o ataque deverá contar com as presenças de Marcos Leonardo e Léo Baptistão. A dúvida fica por conta da presença de Ricardo Goulart no meio-campo. Ele disputa uma vaga com Jhojan Julio.

O volante Rodrigo Fernández admite o clima de tensão para o jogo contra os chilenos. Ele, porém, acredita em uma vitória jogando em casa.

“Pressão vai ter. Existe o risco de ficar fora, mas quem joga no Santos tem que saber lidar com isso. Temos que apostar tudo e sair para ganhar. A Copa é uma prioridade no clube”, afirmou o jogador.

Apesar da necessidade de vencer, o jogador uruguaio disse que o time não pode abrir mão dos cuidados defensivos. “Tomar um gol no início muda todo o destino da partida”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x UNIÓN LA CALERA

SANTOS: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández Camacho, Ricardo Goulart (Bryan Ângulo) e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

UNIÓN LA CALERA: Arce; García, Pedro Henrique e Sanhueza; Ramírez, Alcarón, Valencia, Castellani e Wiemberg; Cavalleri ( Rodriguez) e Passerini. Técnico: Federico Vilar.

JUIZ: Jesus Valenzuela (VEN)

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR: Conmebol TV