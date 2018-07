Santos aposta na volta de David Braz e Ricardo Oliveira

Sem Lucas Lima, machucado, o Santos confia na volta do zagueiro David Braz e do atacante Ricardo Oliveira para confirmar o seu favoritismo diante do Figueirense, no Pacaembu, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Após vitória por 1 a 0 na partida de ida, em Florianópolis, o Santos tem a vantagem do empate para se classificar para a semifinal.

David Braz e Ricardo Oliveira retornam à equipe após cumprirem suspensão diante do Internacional, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante vive grande fase, é o artilheiro do Nacional com 17 anos e foi convocado para a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Venezuela, pelas Eliminatórias.

“Braz e Ricardo Oliveira dispensam comentários. São jogadores experientes, que estão vivendo uma grande temporada. Vamos ter a volta deles e, com isso, o grupo também vai crescer muito. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir a nossa classificação”, disse o goleiro Vanderlei.

Lucas Lima está fora da partida desta quinta-feira por sofreu um estiramento na região posterior da coxa direita na partida contra o Internacional. O jogador ainda será reavaliado e pode desfalcar a equipe também diante do Fluminense, domingo, na Vila Belmiro.