Santos aposta na volta de Lucas Lima para ter criatividade contra o Fluminense

O meia Lucas Lima deve ser a principal novidade do Santos na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar fora da derrota contra o Atlético Paranaense para recondicionamento físico, o meia treinou normalmente nos últimos dias e deverá ser novamente titular.

Lucas Lima perdeu vários dias de treinos depois de uma torção no tornozelo direito, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. O início do Brasileirão e a convocação para a Copa América Centenário com a seleção brasileira impediram que o jogador fizesse um trabalho específico para recuperar a forma física. Por isso, foi necessário parar uma semana após ele ainda entrar em campo contra o Sport, assim que voltou dos Estados Unidos depois da eliminação prematura do Brasil.

Por outro lado, o meia argentino Emiliano Vecchio não foi relacionado pelo técnico Dorival Júnior. O jogador, apresentado na última segunda-feira, não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com virose, o atacante Paulinho também desfalca o Santos.

A volta de Lucas Lima será fundamental para o Santos se recuperar após a derrota em Curitiba, que interrompeu uma sequência de três vitórias. O time teve dificuldades para manter a posse de bola e sofreu com a pressão do adversário.

O volante Yuri, contratado do Audax, deverá ser novamente titular. A versatilidade que mostrou nos dois últimos jogos, quando atuou como volante e zagueiro, devem garantir um lugar no time. "Estou acostumado, fiz todas as funções com o (Fernando) Diniz (então técnico do Audax)", afirmou.