Santos aposta no Pacaembu para vencer a 4ª seguida no Brasileirão

O Pacaembu será novamente a casa do Santos no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta a Ponte Preta neste sábado, às 21 horas, pela oitava rodada. O estádio em São Paulo se tornou alçapão maior do que a própria Vila. A equipe alvinegra busca sua 21.ª vitória consecutiva no local.

A ótima sequência vem desde o triunfo sobre o Ituano por 1 a 0, obtido em abril de 2014 no confronto de volta da final do Paulista daquele ano. Apesar de ter vencido o jogo no tempo normal, o Santos ficou sem o título na decisão por pênaltis.

No total, foram 53 gols marcados neste período, o que dá uma média de 2,65 por partida. E apenas 15 gols sofridos, média de 0,75 por jogo. “Que a sorte continue. Vamos jogar muitas vezes lá”, disse o zagueiro David Braz.

O jogador tem bons motivos para manter a confiança, afinal, o Santos não sofre gols há três partidas no Nacional. “A nossa marcação começa lá na frente e todos estão ajudando. Isso foi um dos motivos para estarmos nesta sequência”, comentou.

O técnico Levir Culpi não confirmou a escalação da equipe, mas a tendência é que ele repita o time que venceu o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, no clássico da sétima jornada.

O atacante Ricardo Oliveira e o lateral-esquerdo Zeca continuam machucados. O meia Jean Mota será mais uma vez improvisado na defesa e Kayke vai formar o ataque com Bruno Henrique e Copete.

Reforços. A Ponte Preta terá o retorno de três jogadores importantes do seu elenco. Emerson Sheik, Rodrigo e Fernando Bob estão recuperados de problemas musculares e foram confirmados no time pelo técnico Gilson Kleina. O treinador fez ainda outras duas mudanças na equipe, com as entradas de Jeferson e Wendel.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X PONTE PRETA

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke e Copete. Técnico: Levir Culpi.

PONTE PRETA: Aranha, Jeferson, Marllon, Rodrigo e João Lucas; Fernando Bob, Elton, Wendel e Renato Cajá; Emerson Sheik e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

Juiz: Igor Benevenuto (MG)

TV: PPV

Local: Pacaembu

Horário: 21h

Ao vivo: estadao.com.br/e/santosaovivo