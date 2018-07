Santos aposta no retorno de Ricardo Oliveira na Copa do Brasil

O atacante Ricardo Oliveira deve ser o grande destaque do Santos no jogo de volta das quartas de final de Copa do Brasil diante do Flamengo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. A volta do veterano é necessária. Depois de perder a partida de ida por 2 a 0, o Santos precisa de três gols de diferença para avançar. Se devolver o placar, a decisão será nos pênaltis.

No primeiro semestre, o atacante de 37 anos sofreu vários problemas físicos. Começou a temporada com caxumba; em fevereiro, sofreu um corte profundo na orelha; em junho, uma contusão séria no tornozelo e até uma pneumonia.

Os problemas fizeram com que o atleta não tivesse uma grande sequência. Fez apenas quatro gols em 17 partidas. Seu último jogo foi no dia 3 de junho, diante do Corinthians. Depois de fazer até uma intertemporada, deverá ser escalado no lugar de Kayke, que tem lesão muscular na coxa esquerda. O Santos terá também o retorno de Victor Ferraz, recuperado de dores no joelho esquerdo.

Em atividade fechada, o técnico Levir Culpi comandou um rápido ensaio de bolas paradas no ataque e na defesa. "Precisamos de uma atuação equilibrada do ataque e da defesa. Não podemos levar gols", disse Lucas Verissimo. Até esta terça-feira, foram vendidos cerca de 9 mil ingressos para o jogo da Vila.

FLAMENGO

O técnico Zé Ricardo aposta em Berrío para compor o ataque ao lado de Everton e Guerrero, já que não pode contar com Éverton Ribeiro e Geuvânio no torneio. O clube informou na terça que o meia Ederson foi diagnosticado com um tumor no testículo. O jogador será submetido a uma cirurgia para remoção do tumor. "Vai ser só mais uma batalha na minha vida", disse.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

FLAMENGO: Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Marcio Araújo, Cuéllar e Diego; Berrío, Everton e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Juiz: Leandro Vuaden (RS)

Local: Vila Belmiro

Horário: 21h45

TV: SporTV