Santos aposta nos contragolpes para vencer outra

A fase de turbulência ficou para trás, e o Santos pode chegar hoje à quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro na partida contra o Fluminense em Volta Redonda. Até o sétimo jogo, o time estava mais perto da zona de rebaixamento do que do topo da tabela, com cinco empates, uma vitória e uma derrota. Era o Santos ainda abalado pelo fiasco na decisão do Campeonato Paulista contra o Ituano.

O Santos pode tirar proveito do desespero do Fluminense que teve duas derrotas e um empate nos três últimos jogos – no meio da semana perdeu por 3 a 2 do Criciúma depois de ter visto o time catarinense abriu 3 a 0. Com a obrigação de vencer para não entrar em crise, o adversário, ainda sem Fred, deve se lançar à frente, dando chance para os contragolpes santistas com os velocistas Cicinho, que volta ao time após cumprir suspensão, Geuvânio e Rildo.

"Eu gosto de jogar assim. Principalmente com Geuvânio e Rildo, que sabem voltar e puxar o contra-ataque em velocidade. Quando se tem jogadores capazes de desempenhar essas funções, eu me sinto feliz", disse Oswaldo de Oliveira. Leandro Damião, contundido no tornozelo esquerdo, e Thiago Ribeiro, em recuperação de estiramento no ligamento medial do joelho esquerdo, continuam fora de combate.

Para Oswaldo, outro ponto forte do Santos do segundo semestre é o encaixe de Lucas Lima na equipe, até com vantagem em relação a Cícero, que parecia insubstituível. "Ele é um jogador que tem tido um crescimento importante, principalmente para o conjunto da equipe. Executa a função defensiva e ainda aparece bem como atacante. Lucas tem feito isso com muita inteligência e objetividade. É um jogador jovem e que está amadurecendo rapidamente."

Dúvida. O ex-santista Carlinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalca o Fluminense no jogo de hoje. O treinador Cristóvão Borges ainda está em dúvida entre escalar Fernando, que é lateral-esquerdo e voltou de empréstimo ao Paços Ferreira, de Portugal, ou improvisar o zagueiro Fabrício ou o meia Chiquinho na posição. De resto, o time será o da derrota em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

Fluminense: Diego Cavalieri; Bruno, Gum Henrique, Fernando, Jean, Cícero, Wagner e Conca; Rafael Sóbis e Walter; Técnico:Cristóvão Borges

Santos: Aranha; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca, Lucas Lima e Geuvânio; Gabriel e Rildo; Técnico: Oswaldo de Oliveira

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Horário: 18h30

Transmissão: SporTV