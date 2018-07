Santos aposta tudo na força do ataque para enfrentar o Sport

SANTOS - O Santos aposta na sua força ofensiva para estrear com vitória no Brasileiro, contra o Sport, hoje às 18h30, na Vila Belmiro. Oswaldo de Oliveira não informou a escalação do time, porém antecipou que os experientes Cícero e Leandro Damião, desfalques na vitória por 3 a 0 contra o Mixto-MT, vão jogar. A dúvida é se Gabriel será mantido como titular ou se ficará no banco de reservas.

A tendência é que Gabriel volte a ser o quarto atacante, improvisado no meio de campo ao lado de Cícero e Arouca, revezando-se com Thiago Ribeiro na armação do jogo. Para voltar a ser o time das goleadas do início do Paulistão, Oswaldo exige que a marcação comece pelos atacantes, acompanhando o avanço dos laterais adversários, principalmente se ele abrir mão de um volante marcador – Alison ou Alan Santos.

"Não gosto de falar em números, mas o Santos joga perto do que definem como 4-2-3-1", afirmou o treinador. Mesmo que Gabriel fique no banco, o esquema será o mesmo e a mudança será que Cícero vai se liberar um pouco da marcação e passará a atuar mais avançado. Por ser um jogador de velocidade e movimentação, Cicinho vai apoiar mais o ataque que o chileno Mena.

Oswaldo disse que se o Santos ganhar do Sport por 1 a 0 já vai se dar por satisfeito. E não será para menos porque desde 2006, quando empatou por 0 a 0 com o Goiás, em Goiânia, os santistas não vencem na primeira rodada do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Aranha; Cicinho, Neto, David Braz e Mena; Arouca, Cícero, Gabriel e Geuvânio; Leandro Damião e Thiago Ribeiro

Técnico: Oswaldo de Oliveira

SPORT

Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Éwerthon Páscoa, Rodrigo Mancha, Renan Oliveira e Wendel; Felipe Azevedo e Neto Baiano

Técnico: Eduardo Baptista

JUIZ: Arilson Bispo da Anunciação (BA)

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos

HORÁRIO: 18h30