Santos apressa planejamento de 2016 e promove duas saídas

O Santos iniciou a pré-temporada 2016 apressado com o planejamento. Logo nos primeiros a diretoria já cuidou de tentar apressar a recuperação de jogadores com lesões mais graves e tratou de fechar as saídas de dois jogadores que não estavam nos planos da diretoria. O lateral-direito Galhardo e o zagueiro Leonardo se transferiram ao futebol europeu.

Galhardo passou a última temporada no Grêmio, por empréstimo, e vai para o o Anderlecht, da Bélgica, por cerca de R$ 4,4 milhões. Pelo acordo, o Santos terá direito a 15% em uma negociação futura. Já Leonardo, rescindiu contrato para se transferir ao Mersin, da Turquia, após ter a oportunidade de disputar somente duas partidas pelo clube.

A diretoria sonda como reforço o zagueiro Victor Ramos, ex-Palmeiras. A contratação virou uma alternativa depois de não conseguir trazer Gum, do Fluminense. O acordo precisa ser costurado com o Monterrey, dono dos direitos econômicos do jogador. Semanas atrás o presidente do clube, Modesto Roma Junior, afirmou que buscaria um defensor experiente para o elenco.

No começo dos trabalhos do time, a comissão técnica intensificou os trabalhos de recuperação do zagueiro David Braz. Ele teve um problema na coxa esquerda durante a final da Copa do Brasil. O volante Valencia deve começar os trabalhos com bola em breve, depois de ter se recuperado de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.