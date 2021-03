Santos aproveita paralisação do Campeonato Paulista para recuperar Marinho

Principal jogador do Santos, o atacante Marinho ainda não entrou em campo na atual temporada. Mas com a paralisação do Campeonato Paulista Sicredi, o clube vai ganhar tempo para deixar o jogador em boas condições visando os compromissos importantes que terá pela frente.

Marinho, que testou positivo para covid-19 antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, se recupera de um edema no joelho esquerdo e está na reta final de tratamento. O jogador já cumpre a fase de transição.

O clube não quer precipitar o seu retorno, mas, com essa paralisação, o departamento médico vai aproveitar o tempo para condicionar fisicamente o jogador. O técnico Ariel Holan sabe da importância do atacante principalmente pelos seus números no Brasileiro do ano passado.

Marinho brigou pela artilharia até a última rodada e terminou a competição com 17 gols, um a menos que os goleadores máximos Claudinho, do Bragantino, e Luciano, do São Paulo. Ele também atuou como garçom e deu sete assistências para seus companheiros. Além do atacante, Kaio Jorge e Madson continuam em recuperação.

DINHEIRO

A boa notícia no clube é o reforço no caixa que a equipe conseguiu ao se garantir na terceira fase da Libertadores: US$ 550 mil (perto de R$ 3, 1 milhões). O adversário da próxima etapa é o San Lorenzo, da Argentina. As premiações do principal torneio da América do Sul trazem um respiro financeiro. Caso consiga chegar na fase de grupos, o time da Vila Belmiro vai faturar US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões aproximadamente) por jogo como mandante.

Se o Santos repetir o feito de novamente chegar à decisão da competição, como fez com Cuca em 2020, o valor pelo título é de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85,9 milhões).

Apesar de ter enfrentado problemas financeiros no ano passado, este ano os vencimentos dos atletas estão em dia. No entanto, a diretoria estuda a necessidade da venda de alguns jogadores para que o departamento financeiro não entre no vermelho.

Terceiro colocado no Grupo D do Campeonato Paulista com cinco pontos, o técnico argentino sabe que o time precisa engatar uma campanha de recuperação para buscar a liderança. O líder da chave é o Mirassol que, em quatro jogos obteve duas vitórias e dois empates. O próximo compromisso do Santos pela quinta rodada do estadual, que não tem data prevista em função da paralisação do coronavirus, é contra a Ponte Preta, fora de casa.