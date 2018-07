Santos assume erro por corte de Juan antes de estreia

O técnico só teve conhecimento da suspensão do jogador no ônibus que levava a delegação para o estádio e foi obrigado a mudar o time em cima da hora. De acordo com o gerente de comunicação do clube, Arnaldo Hase, houve falha de comunicação, mas o responsável - a sua identidade foi preservada - não foi demitido.

"Erramos sim. O clube tem uma secretaria de futebol que cuida desse tipo de situação, mas como o nome de Juan apareceu no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) só na segunda-feira, houve atraso na consulta à Conmebol sobre a situação dos jogadores que foram inscritos, o que provocou a falha", explicou Hase.

Com a exclusão de Juan em cima da hora, Muricy voltou a dar uma chance a Fucile na lateral esquerda. O uruguaio havia estreado antes mesmo de ser apresentado, na semana passada, no segundo tempo da partida contra o Botafogo, em rodada do Campeonato Paulista.