Santos atrasa lista da Libertadores e espera Alex Silva

SANTOS - A lista dos 25 inscritos pelo Santos para a fase de grupos da Copa Libertadores só será enviada à Conmebol nesta terça, com um dia de atraso, o que vai custar a multa de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 8,8 mil) ao clube. O motivo é que Muricy Ramalho exige mais um zagueiro para brigar pelo título da competição e a diretoria ainda tenta a contratação de Alex Silva, que está afastado no Flamengo.

Na noite de sexta-feira, o vice-presidente Odílio Rodrigues deu por encerrada a novela em que se transformou a transferência de Alex Silva para a Vila Belmiro, por não concordar em dar em troca Ibson, adquirido por R$ 9 milhões há sete meses. Mas, no fim de semana, as negociações foram reabertas.

"Preciso de mais um zagueiro e Alex (Silva) abriu mão de tudo e está louco para vir", afirmou o treinador após a vitória por 4 a 1 sobre o Linense, domingo. Com relação ao elenco do Mundial, saiu Bruno Rodrigo, que foi para o Sport, criando a necessidade de uma contratação.

Muricy diz que entende o momento econômico difícil que o Santos vive, e por isso exigiu apenas contratações que classifica como pontuais. "Fucile veio pelo salário porque se pedisse luvas estaria fora. Mas o Santos precisa mostrar por que foi campeão. e com chegada dos dois laterais (Juan e Fucile) e mais um zagueiro, estará bem para essa primeira fase", ponderou o comandante.

Os dirigentes do Santos passaram todo o dia nesta segunda tentando convencer o Flamengo a ceder Alex Silva para se livrar do seu alto salário, mas como pagou 2,5 milhão de euros ao Hamburgo pelo jogador, o clube carioca quer uma recompensa ou um bom jogador em troca.